Тренер США про 0:0 з Англією: Пишаємося, але робота ще не зроблена

Грегг Берхалтер прокоментував нічию зі збірною Англії

Джерело - Daily Mail.

Збірна США має виграти Іран у 3-у турі групи B ЧС-2022 і вийти в плей-оф світової першості.

Про це заявив наставник американців Грегг Берхалтер після нічиї з Англією (0:0).

"Щоразу, коли граєш на нуль на чемпіонаті світу, це добре. Але я хотів би побачити голи, хоча б зі стандартів. Ми пишаємося, але роботу ще не зроблено. У вівторок слід перемагати. Знаємо, що п'яти очок вистачить, щоб вийти у плей-офф, тому потрібно сфокусуватися на цьому завданні", – сказав Берхалтер.

Нагадаємо, Англія грала в нульову нічию частіше за всіх на чемпіонатах світу.