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Англія грала в нульову нічию частіше за всіх на чемпіонатах світу

Сьогодні 10:31 162 0
Для США це перша нульова нічия в рамках турніру
Англія грала в нульову нічию частіше за всіх на чемпіонатах світу
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірні Англії та США зіграли внічию.

Про це повідомляє Opta.

Для "трьох левів" це вже 12-а нульова нічия на чемпіонатах світу - рекорд турніру.

Для США це перша нульова нічия в рамках турніру.

Крім того, США зіграли на нуль проти європейської збірної на ЧС уперше з 1950 року (перемога 1:0 проти Англії), серія тривала 18 матчів.

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