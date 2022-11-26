Англія грала в нульову нічию частіше за всіх на чемпіонатах світу

Для США це перша нульова нічия в рамках турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірні Англії та США зіграли внічию.

Про це повідомляє Opta.

Для "трьох левів" це вже 12-а нульова нічия на чемпіонатах світу - рекорд турніру.

Для США це перша нульова нічия в рамках турніру.

Крім того, США зіграли на нуль проти європейської збірної на ЧС уперше з 1950 року (перемога 1:0 проти Англії), серія тривала 18 матчів.