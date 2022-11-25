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Григорчук: Для Чорноморця результат міг бути гіршим

Сьогодні 23:10 195 0
Роман Григорчук прокоментував нічию з Металістом
Григорчук: Для Чорноморця результат міг бути гіршим
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - chornomorets.football.

Гравцям Чорноморця потрібно підвищувати майстерність у завершальній стадії.

Про це розповів головний тренер одеситів Роман Григорчук.

"Вважаю, загалом, результат закономірний, хоча готовий визнати, що для нас за результатом могло бути і гірше. Але, звісно, ​​могло бути й краще. Треба прийняти цей результат. Загалом, за гру можу поставити своїй команді плюс. Але якщо брати помилки у завершальній фазі атак, то це на плюс не потягне. Потрібно підвищувати майстерність.

У другому таймі була така гра, яку я не люблю. Гра на зустрічних курсах – туди-сюди. Це більше для шоу, для вболівальників… Коли так відбувається, це означає, що ми десь не допрацьовуємо. Команда має атакувати, але системно, ззаду має бути все перекрито. Атаки три в три, два в два, чотири в два навіть – як це взагалі відбувається і де всі інші люди? Чому такий безлад? Це не нормальна ситуація, це не наш підхід", – заявив Григорчук.

Нагадаємо, Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ.

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