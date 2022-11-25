Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець та Металіст зіграли внічию в межах 15-го туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 25 лютого
Чорноморець - Металіст 0:0
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Салюк (Кузик, 78), Путря, Кравченко, Політило, Юсов (Войтіховський, 46), Наумець (Бадібанга, 72), Брагару, Кубемба (Гладкий, 46)
Металіст: Костик, Каплієнко, Клименчук, Мизюк, Шопін, Панасенко (Багачанський, 67), Танковський, Демченко (Ралюченко, 67), Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Підлепенець
Попередження: Демченко 36, Салюк 70, Кайдалов 86