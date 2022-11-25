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Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ

Сьогодні 15:10 116 0
Команди не забивали голів
Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець та Металіст зіграли внічию в межах 15-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 25 лютого

Чорноморець - Металіст 0:0

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Салюк (Кузик, 78), Путря, Кравченко, Політило, Юсов (Войтіховський, 46), Наумець (Бадібанга, 72), Брагару, Кубемба (Гладкий, 46)

Металіст: Костик, Каплієнко, Клименчук, Мизюк, Шопін, Панасенко (Багачанський, 67), Танковський, Демченко (Ралюченко, 67), Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Підлепенець

Попередження: Демченко 36, Салюк 70, Кайдалов 86

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