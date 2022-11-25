Засідання суду, де мали обрати запобіжний захід для Павелка, перенесли через замінування

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Засідання Печерського суду, де мали обрати запобіжний захід для Павелка, перенесли через повідомлення про замінування.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Серіал із назвою "Андрій Павелко і російський слід" триває. Щойно "замінували" Печерський суд, де мали о 10:00 та 11:00 обирати міру запобіжного заходу для генсека УАФ Запісоцького та голови УАФ Павелка. Засідання перенесли на понеділок на 16.00 та 17.00 відповідно", - написав Андріюк.

Нагадаємо, юристи УАФ хочуть вивести Павелка з-під удару.