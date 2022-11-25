Андріюк: Юристи УАФ хочуть вивести Павелка з-під удару

Журналіст повідомив деталі справи Павелка

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Юристи УАФ намагаються вивести Андрія Павелка з-під удару і повісити весь кримінал на Вадима Костюченка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Сьогодні о 10:00 Печерський суд Києва обиратиме міру запобіжного заходу для генсека УАФ - Юрія Запісоцького. Об 11:00, для голови УАФ - Андрія Павелка. З дуже достеменних джерел маю неймовірну інформацію. Ризикну оприлюднити, побачимо чи справдиться вона сьогодні".

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"Отже, юристи УАФ вигадали цікаву схему. Мовляв, коли Запісоцький підписував папери про завод, офшори, кошти - обов'язки керівника УАФ виконував… Вадим Костюченко. Мета цієї схеми - вивести Павелка з-під удару і повісити весь кримінал на Костюченка. Зараз УАФ по суті робить фальсифікацію".

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"Є інфа, що вони зробили нове кліше для печатки. Щоб зробити наказ про відрядження Павелка за кордон тим числом, коли він реально був у відрядженні за кордоном і тоді його обов'язки виконував 1-й віцепрезидент УАФ Костюченко".

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