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Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО

Сьогодні 19:51 Андрій Дунець 716 0
Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - ГРОШІ.

Журналісти програми ГРОШІ отримали відео обшуків у заміському будинку президента УАФ Андрія Павелка на Київщині.

"Будинок за 5 мільйонів доларів, розкішний пляж на державній ділянці, позолочені меблі та одяг на сотні тисяч доларів. Розслідувачі завітали до садового товариства “Олена” у Хотянівці, на території якого розташований будинок, де мешкає Андрій Павелко і де нещодавно відбулися обшуки, які сам Павелко заперечував. Охорона журналістів не впустила. Втім, у розпорядження редакції потрапило відео того самого обшуку, який таки відбувся у межах однієї з багатьох карних справ про корупцію ФФУ (нині УАФ). Після перегляду відео стало зрозуміло, чому головний футбольний "чиновник" країни приховував факт обшуків", - йдеться в описі авторів розслідування до відео.

Додамо, що сам Павелко донедавна спростовував інформацію про підозру в кримінальному провадженні.

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