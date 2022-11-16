Журналісти програми ГРОШІ отримали відео обшуків у заміському будинку президента УАФ Андрія Павелка на Київщині.

"Будинок за 5 мільйонів доларів, розкішний пляж на державній ділянці, позолочені меблі та одяг на сотні тисяч доларів. Розслідувачі завітали до садового товариства “Олена” у Хотянівці, на території якого розташований будинок, де мешкає Андрій Павелко і де нещодавно відбулися обшуки, які сам Павелко заперечував. Охорона журналістів не впустила. Втім, у розпорядження редакції потрапило відео того самого обшуку, який таки відбувся у межах однієї з багатьох карних справ про корупцію ФФУ (нині УАФ). Після перегляду відео стало зрозуміло, чому головний футбольний "чиновник" країни приховував факт обшуків", - йдеться в описі авторів розслідування до відео.