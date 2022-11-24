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Швейцарія - Камерун 1:0: огляд матчу ЧС-2022

Сьогодні 14:46 217 0
Єдиний гол у матчі забив уродженець Камеруна
Швейцарія - Камерун 1:0: огляд матчу ЧС-2022
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії мінімально переграла Камерун.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Швейцарія - Камерун 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Емболо

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90), Шакірі (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фаї, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангісса, Ум Гуе, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотінг (Абубакар, 74), Токо-Екамбі (Н'куду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Попередження: Фаї 36, Ельведі 64, Аканджі 83

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