Власники МЮ можуть продати клуб

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Рада директорів Манчестер Юнайтед почалла процес вивчення стратегічних альтернатив для клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цей процес спрямований на прискорення майбутнього зростання клубу, щоб отримати вигоду від можливостей як на полі, так і в комерційних цілях.

У рамках цього процесу Рада директорів розглядатиме всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, продаж або інші операції.

Будуть оцінені ініціативи щодо зміцнення клубу, включаючи реконструкцію стадіону та інфраструктури та розширення комерційних операцій клубу в глобальному масштабі, з метою підвищення довгострокового успіху чоловічої та жіночої команд, а також академії клубу та принесення користі уболівальникам та іншим зацікавленим сторонам.

Нагадаємо, Роналду залишив Манчестер Юнайтед.