Модрич встановив унікальний рекорд чемпіонатів світу та Європи

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич вийшов у основі своєї команди на матч першого туру чемпіонату світу 2022 року проти Марокко.

Це дозволило Модричу стати автором унікального рекорду. Він – перший гравець в історії, який виступав і на чемпіонатах світу, і на чемпіонатах Європи у трьох різних десятиліттях.

Модрич виступав на чемпіонатах світу 2006, 2014, 2018 та 2022 років, на чемпіонатах Європи – у 2008, 2012, 2016 та 2020 (2021) роках.

При цьому зазначимо, що вже завтра досягнення Модрича може повторити Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022.