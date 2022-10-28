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Реал та ПСЖ спробують підписати юного нападника Палмейраса

Сьогодні 17:34 145 0
Ендрік не зможе грати в Європі до початку сезону 2024/25
Реал та ПСЖ спробують підписати юного нападника Палмейраса
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Ендрік

Джерело - Marca.

Найближчим часом Реал зробить офіційну пропозицію щодо трансферу нападника Палмейраса Ендріка.

Про це повідомляє Marca.

Позавчора, 26 жовтня, Ендрік уперше відзначився на професійному рівні, забивши переможний гол у матчі 34-го туру чемпіонату Бразилії проти Атлетіко Паранаенсе (3:1). Після цього керівництво Реалу остаточно ухвалило рішення підписати бразильця.

За гравця боротиметься ПСЖ. Французький клуб уже робив пропозицію в 20 млн євро, однак Палмейрас планує отримати за Ендріка щонайменше вдвічі більше.

Через вікові обмеження Ендрік не зможе грати в Європі до початку сезону 2024/25.

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