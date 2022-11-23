Мбаппе наздогнав Зідана та Платіні по голах за Францію на ЧС

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе відзначився голом у матчі ЧС-2022 проти Австралії (4:1).
Про це повідомляє Stats Foot.
23-річний француз на 68-й хвилині зробив рахунок 3:1.
Це п’ятий гол нападника за французьку збірну на чемпіонатах світу. Він - наймолодший француз, який досяг цієї позначки.
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За цим показником Мбаппе наздогнав Мішеля Платіні та Зінедіна Зідана, у яких теж по 5 голів.
Більше забили лише Тьєррі Анрі (6) та Жюст Фонтен (13).
🇫🇷 Meilleurs buteurs avec les Bleus à la Coupe du monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) November 22, 2022
- Just Fontaine 13
- Thierry Henry 6
- Michel Platini 5
- Zinédine Zidane 5
- KYLIAN MBAPPE 5 @PSSportsFR #FRAAUS