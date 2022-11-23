Мбаппе наздогнав Зідана та Платіні по голах за Францію на ЧС

Француз відзначився в матчі з Австралією

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе відзначився голом у матчі ЧС-2022 проти Австралії (4:1).

Про це повідомляє Stats Foot.

23-річний француз на 68-й хвилині зробив рахунок 3:1.

Це п’ятий гол нападника за французьку збірну на чемпіонатах світу. Він - наймолодший француз, який досяг цієї позначки.

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За цим показником Мбаппе наздогнав Мішеля Платіні та Зінедіна Зідана, у яких теж по 5 голів.

Більше забили лише Тьєррі Анрі (6) та Жюст Фонтен (13).