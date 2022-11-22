Саудівська Аравія - лідер, Аргентина - аутсайдер: результати та турнірна таблиця групи C

Джерело - Чемпіон.

Збірна Саудівської Аравії несподівано очолила турнірну таблицю групи C чесмпіонату світу-2022 після матчів першого туру. Азіатська збірна сенсаційно перемогла головного фаворита першості збірну Аргентини (1:2). Інші прдеставники квартету - Мексика та Польща розписали суху нічию (0:0).

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3 2 Польща 1 0 1 0 0-0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0-0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

Матчі другого туру відбудуться у суботу, 26 листопада.

2-й тур