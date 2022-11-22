Саудівська Аравія - лідер, Аргентина - аутсайдер: результати та турнірна таблиця групи C

Джерело - Чемпіон.
Збірна Саудівської Аравії несподівано очолила турнірну таблицю групи C чесмпіонату світу-2022 після матчів першого туру. Азіатська збірна сенсаційно перемогла головного фаворита першості збірну Аргентини (1:2). Інші прдеставники квартету - Мексика та Польща розписали суху нічию (0:0).
1-й тур
- 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
- 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Саудівська Аравія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Польща
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|Мексика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Матчі другого туру відбудуться у суботу, 26 листопада.
2-й тур
- 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
- 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика