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Саудівська Аравія - лідер, Аргентина - аутсайдер: результати та турнірна таблиця групи C

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Саудівська Аравія - лідер, Аргентина - аутсайдер: результати та турнірна таблиця групи C
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Саудівської Аравії несподівано очолила турнірну таблицю групи C чесмпіонату світу-2022 після матчів першого туру. Азіатська збірна сенсаційно перемогла головного фаворита першості збірну Аргентини (1:2). Інші прдеставники квартету - Мексика та Польща розписали суху нічию (0:0).

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

Матчі другого туру відбудуться у суботу, 26 листопада.

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

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