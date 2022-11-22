Ребров може очолити збірну України

УАФ може підписати контракт із Сергієм Ребровим на 7 років.

Про це інформує ТаТоТаке.

"За моєю інформацією, Ребров в Україні зустрічався не тільки з Павелком, а й з представниками Офісу Президента. Зокрема, з паном Єрмаком. Я можу повторити те, що раніше казав: є принципова згода від Реброва на цю співпрацю з УАФ та збірною.

Тільки не можемо зараз знати, коли це розпочнеться. Якщо його звільнять десь у лютому чи в березні, то може з’явитись вже на першу гру відбіркового циклу Євро проти Англії. Якщо ні, то Ребров наприкінці травня може підійти до керівництва, щоб клуб не виплачував зарплатню за останній місяць та провів його з іншим тренером.

Головне, за моєю інформацією, контракт з Ребровим в УАФ готові підписувати на 7 років, враховуючи цикл ЧС-2030", - розповів журналіст Михайло Співаковський.