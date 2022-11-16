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Ребров зустрівся з українськими військовими

Сьогодні 11:52 149 0
Ребров повернувся у Київ
Ребров зустрівся з українськими військовими
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Легенда українського футболу Сергій Ребров під час візиту до Києва не забув про наших захисників.

Про це повідомляє Бомбардир.

Сергій Ребров провідав поранених у Головному військовому клінічному госпіталі. Тренер вручив подарунки і щиро подякував за героїзм.

"Хлопці, ви всі – герої! Кожного дня ви і ваші побратими це доводять. Ви вже звільнили Харківщину і Херсон, чим надали всім українцям відчуття щастя і гордості. Пишаємося вами", – заявив Сергій Станіславович.

Також наставник відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де поспілкувався з майбутніми захисниками України.

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