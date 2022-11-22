На чемпіонаті світу в групі A зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
Команди групи A першими зіграли матчі 1 туру на чемпіонаті світу-2022. Збірні Еквадору та Нідерландів здобули перемоги з однаковим рахунком - 2:0. Південно-Американці впевнено перемогли господаря першості збірну Катару, а помаранчеві вирвали перемогу в Сенегалу.
1-й тур
Таким чином, Нідерланди та Еквадор з абсолютно однаковими показниками очолюють турнірну таблицю групи, Сенегал і Катар - аутсайдери. Матчі 2 туру в квартеті A відбудуться у п'ятницю, 15 листопада.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Нідерланди
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Еквадор
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4
|Катар
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
2-й тур
- 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
- 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор
3-й тур
- 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
- 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар