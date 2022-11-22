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На чемпіонаті світу в групі A зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Сьогодні 11:30 51 0
На чемпіонаті світу в групі A зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Команди групи A першими зіграли матчі 1 туру на чемпіонаті світу-2022. Збірні Еквадору та Нідерландів здобули перемоги з однаковим рахунком - 2:0. Південно-Американці впевнено перемогли господаря першості збірну Катару, а помаранчеві вирвали перемогу в Сенегалу.

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

Таким чином, Нідерланди та Еквадор з абсолютно однаковими показниками очолюють турнірну таблицю групи, Сенегал і Катар - аутсайдери. Матчі 2 туру в квартеті A відбудуться у п'ятницю, 15 листопада.

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
2  Еквадор Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар Катар 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

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