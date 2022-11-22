На чемпіонаті світу в групі A зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

Команди групи A першими зіграли матчі 1 туру на чемпіонаті світу-2022. Збірні Еквадору та Нідерландів здобули перемоги з однаковим рахунком - 2:0. Південно-Американці впевнено перемогли господаря першості збірну Катару, а помаранчеві вирвали перемогу в Сенегалу.

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

Таким чином, Нідерланди та Еквадор з абсолютно однаковими показниками очолюють турнірну таблицю групи, Сенегал і Катар - аутсайдери. Матчі 2 туру в квартеті A відбудуться у п'ятницю, 15 листопада.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3 2 Еквадор 1 1 0 0 2-0 3 3 Сенегал 1 0 0 1 0-2 0 4 Катар 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур