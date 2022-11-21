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Власники ПСЖ відмовились продавати клуб

Вчора 23:38 287 0
Власники ПСЖ відмовились продавати клуб
Фото - gettyimages
#ПСЖ

Джерело - footboom.com.

Власники ПСЖ відхилили пропозицію про продаж клубу.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Нам давали понад 4 мільярди євро. Ми не збираємося продавати клуб, але чому б не продати невелику частку акцій? Ми думаємо про різні пропозиції. Люди думають, що ПСЖ має лише гроші, і ми їх витрачаємо. Це неправда. Якщо у вас є компанія, то вам потрібно вкладати гроші, і це стосується бізнесу та футболу. Ми купили клуб за 70 мільйонів євро, і зараз він коштує понад 4 мільярди євро. Ми маємо різні пропозиції. Так, це фантастичний бізнес.

Чи робимо ми хороший проєкт? Я думаю, що так. У футболі ти приймаєш рішення, і ти можеш ухвалити неправильні рішення. Ми чесні, робимо все, що в наших силах. Ми вивели клуб із того стану, в якому він був, туди, де він знаходиться сьогодні, і я думаю, що ми маємо пишатися", – сказав Нассер Аль-Хелайфі.

Раніше повідомлялося, що президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту.

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