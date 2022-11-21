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Вірт: Вийшла бойова гра з Динамо

Сьогодні 21:45 67 0
Юрій Вірт прокоментував поразку від Динамо
Вірт: Вийшла бойова гра з Динамо
#Верес, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Вереса віддали всі сили у матчі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Вийшла бойова гра. У першому таймі ми зіграли організовано в обороні, дисципліновано, і до забитого м’яча у Динамо практично не було гольових моментів. Ми самі собі зробили цей гольовий момент після невдалого ауту, який ми виконували і на наші ворота одразу провели гольову атаку. Виконання Циганкова вирішило результат матчу. Після пропущеного м’яча ми вже почали грати агресивніше, пресингувати суперника, непогано володіли м’ячем, але реальних гольових моментів у першому таймі не створили.

У другому таймі ми почали більше пресингувати суперника, оскільки нам треба було зрівнювати рахунок. Два моменти ми створили. Хороший момент мав Віталій Дахновський, коли він не попав у площину після передачі з флангу. Також було непогане стандартне положення, яке ми не використали. У кінцівці матчу, зрозуміло, Динамо мало перевагу, тому що ми грали в авантюрний футбол, намагаючись зрівняти рахунок. Ми оголювали тили, що використовували динамівці, які могли забивати другий гол, однак Богдан Когут врятував ворота.

Що стосується відношення до своїх футболістів, жодних питань не маю. Всі вони віддали свої сили на полі. Ми налаштовували їх, адже чудово розуміли силу Динамо. Такому супернику треба забивати, розраховувати на 0:0 дуже важко. У нас є проблеми у матчах проти грандів – ми не можемо вскрити оборону, нам важко даються забиті м’ячі. У плані захисних дій у мене до команди претензій немає, ми грали організовано за виключенням останніх хвилин", - розповів Вірт.

Нагадаємо, гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ.

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