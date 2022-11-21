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Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ

Сьогодні 15:53 271 0
Віктор Циганков забив єдиний гол у матчі
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло мінімальну перемогу над Вересом у межах 14-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку забив Віктор Циганков.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 21 листопада

Верес - Динамо Київ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Циганков

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц (Курко 85), Кучеров, Дахновський (Шестаков 80), Лебеденко, Шарай, Гайдучик (Сергійчук 75)

Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим

Динамо: Бущан, Тимчик (Караваєв 66), Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш 46), Циганков, Буяльський, Лонвейк (Андрієвський 46), Ванат (Бєсєдін 66)

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора

Жовта картка: Дубінчак 69

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