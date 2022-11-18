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Конте вважає Маліновського - головною трансферною ціллю

Сьогодні 21:50 219 0
Перемовини щодо трансферу українця невдовзі розпочнуться
Конте вважає Маліновського - головною трансферною ціллю
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тоттенгем

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Невдовзі повинні розпочатися перемовини між Аталантою та Тоттенгемом щодо трансферу півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Клуб вважає українця головною ціллю на січень - на цьому наполягають головний тренер Антоніо Конте та спортивний директор Фабіо Паратічі.

Вони вірять, що підписання 29-річного хавбека може допомогти вивести команду на новий рівень, адже вже давно ведуться пошуки креативного гравця у центр поля.

Раніше Маліновський зацікавив Мілан.

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