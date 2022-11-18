Конте вважає Маліновського - головною трансферною ціллю

Перемовини щодо трансферу українця невдовзі розпочнуться

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Невдовзі повинні розпочатися перемовини між Аталантою та Тоттенгемом щодо трансферу півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Клуб вважає українця головною ціллю на січень - на цьому наполягають головний тренер Антоніо Конте та спортивний директор Фабіо Паратічі.

Вони вірять, що підписання 29-річного хавбека може допомогти вивести команду на новий рівень, адже вже давно ведуться пошуки креативного гравця у центр поля.

Раніше Маліновський зацікавив Мілан.