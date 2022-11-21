Роналду про фото з Мессі: Хотів би бути тим, хто зробить йому шах і мат

Збірна Португалії має намір поборотися за перемогу на ЧС-2022.

Про це розповів капітан португальців Кріштіану Роналду.

"Це буде мій п'ятий чемпіонат світу. Я зосереджений і надзвичайно оптимістичний, що все піде добре. Шах і мат ми робимо й у житті, а не тільки в шахах. Мені це часто вдавалося. Не знаю, як прямо відповісти на питання, але я хотів би бути тим, хто зробить Мессі шах і мат. Це було б чудово. Це вже сталося в шаховій грі, добре було б повторити у футболі", - зазначив Роналду.