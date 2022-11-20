Валенсія визнаний найкращим гравцем матчу відкриття ЧС-2022

Футболіст оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем зустрічі був визнаний нападник американської команди Енер Валенсія, який оформив дубль.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Спочатку форвард відзначився на п'ятій хвилині, коли забив м'яч головою на 3-й хвилині. Однак арбітри на VAR після перегляду відеоповторів зафіксував офсайд в одній із фаз атаки. Попри це Валенсія зумів забити гол на 16-й хвилині, коли реалізував 11-метровий удар, призначений головним арбітром матчу Даніеле Орсато.

На 31-й хвилині Валенсія оформив дубль та зміцнив перевагу своєї команди. Матч закінчився перемогою збірної Еквадору над Катаром - 2:0.