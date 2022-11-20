Головне
Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Сьогодні 19:59 405
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 22:02 77
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:07 5138
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:52 2570
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Сьогодні 16:47 273
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Сьогодні 16:24 450
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:50 346
Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ
Сьогодні 13:56 376
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 11:36 450
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Сьогодні 10:27 487
Прямі трансляції

Валенсія визнаний найкращим гравцем матчу відкриття ЧС-2022

Сьогодні 20:30 203 0
Футболіст оформив дубль у матчі
Валенсія визнаний найкращим гравцем матчу відкриття ЧС-2022
#Еквадор, #Катар

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем зустрічі був визнаний нападник американської команди Енер Валенсія, який оформив дубль.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Спочатку форвард відзначився на п'ятій хвилині, коли забив м'яч головою на 3-й хвилині. Однак арбітри на VAR після перегляду відеоповторів зафіксував офсайд в одній із фаз атаки. Попри це Валенсія зумів забити гол на 16-й хвилині, коли реалізував 11-метровий удар, призначений головним арбітром матчу Даніеле Орсато.

На 31-й хвилині Валенсія оформив дубль та зміцнив перевагу своєї команди. Матч закінчився перемогою збірної Еквадору над Катаром - 2:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2165
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2570
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4186
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 5138
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1878
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8672 7
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22680
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19893 7
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1952
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4664
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1716
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25149