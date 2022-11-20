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Швед переніс операцію та пропустить 8 тижнів

Сьогодні 12:17 424 0
Футболіст продовжує курс реабілітації
Швед переніс операцію та пропустить 8 тижнів
#Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.

Нагадаємо, Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря.

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