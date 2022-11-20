Півзахисник Шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.

🧡 Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.



Півзахисник продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.



🙏 Бажаємо якнайшвидшого відновлення, Мар'яне!#Shakhtar pic.twitter.com/AQWAZDkWea