Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.
🧡 Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 20, 2022
Півзахисник продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.
🙏 Бажаємо якнайшвидшого відновлення, Мар'яне!#Shakhtar pic.twitter.com/AQWAZDkWea
Нагадаємо, Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря.