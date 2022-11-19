Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря

Вітао може змінити клуб

Валенсія цікавиться підписанням бразильського центрального захисника Шахтаря Вітао.

Про це повідомляє Eldesmarque.

Клуб на цей час вже близький до закриття угоди. Перехід повинен відбутися у січні, адже головний тренер команди Дженнаро Гаттузо зробив підписання нового центрбека пріоритетним завданням на ринку.

Наразі Вітао виступає за Інтернасьйональ на правах оренди. Договір між клубами розрахований до наступного літа.

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