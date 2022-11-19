Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря

Джерело - ua-football.com.
Валенсія цікавиться підписанням бразильського центрального захисника Шахтаря Вітао.
Про це повідомляє Eldesmarque.
Клуб на цей час вже близький до закриття угоди. Перехід повинен відбутися у січні, адже головний тренер команди Дженнаро Гаттузо зробив підписання нового центрбека пріоритетним завданням на ринку.
Наразі Вітао виступає за Інтернасьйональ на правах оренди. Договір між клубами розрахований до наступного літа.
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