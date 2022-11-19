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Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря

Сьогодні 11:38 373 0
Вітао може змінити клуб
Валенсія готує трансфер захисника Шахтаря
#Валенсія, #Вітао, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - ua-football.com.

Валенсія цікавиться підписанням бразильського центрального захисника Шахтаря Вітао.

Про це повідомляє Eldesmarque.

Клуб на цей час вже близький до закриття угоди. Перехід повинен відбутися у січні, адже головний тренер команди Дженнаро Гаттузо зробив підписання нового центрбека пріоритетним завданням на ринку.

Наразі Вітао виступає за Інтернасьйональ на правах оренди. Договір між клубами розрахований до наступного літа.

Читайте: Вітао: Ні для кого не секрет - хочу лишитися в Інтернасьйоналі

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