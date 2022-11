Наполі готує нові контракти для Кварацхелії та Кіма

Наполі хоче продовжити угоди з двома ключовими футболістами у 2023 році.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці не збираються продавати захисника Кім Мін Чже взимку.

Натомість клуб налаштований підписати нові контракти з ним та форвардом Хвічою Кварацхелією.

No chance for Kim Min-jae to leave in January, despite rumours. He’s gonna complete the season with Napoli as Khvicha Kvaratskhelia. 🔵🔒 #Napoli



Napoli are preparing new contracts for both Kim and Kvara as they hope to extend both agreements in 2023. pic.twitter.com/syUvd6nRgq