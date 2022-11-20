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Наполі готує нові контракти для Кварацхелії та Кіма

Сьогодні 10:59 244 0
Неаполітанці мають намір зберегти лідерів клубу
Наполі готує нові контракти для Кварацхелії та Кіма
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі хоче продовжити угоди з двома ключовими футболістами у 2023 році.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці не збираються продавати захисника Кім Мін Чже взимку.

Натомість клуб налаштований підписати нові контракти з ним та форвардом Хвічою Кварацхелією.

Нагадаємо, Наполі хоче продовжити контракт зі Спаллетті.

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