Наполі хоче продовжити контракт зі Спаллетті

Неаполітанці задоволені грою команди за коуча.

Джерело - Чемпіон.

Наполі планує продовжити контракт з головним тренером Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Нинішня угода наставника розрахована до літа 2023 року. Але у контракті є опція про продовження угоди ще на рік.

Наполі готовий скористатися можливістю продовжити співпрацю ще на рік, а також готовий запропонувати Спаллетті новий контракт до літа 2025 року.

Наразі клуб впевнено крокує до зимового чемпіонства та нарощує відрив у таблиці. Також команда вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Спаллетті - тренер місяця у Серії А.