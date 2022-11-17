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Наполі хоче продовжити контракт зі Спаллетті

Сьогодні 10:53 53 0
Неаполітанці задоволені грою команди за коуча.
Наполі хоче продовжити контракт зі Спаллетті
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спалетті, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Наполі планує продовжити контракт з головним тренером Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Нинішня угода наставника розрахована до літа 2023 року. Але у контракті є опція про продовження угоди ще на рік.

Наполі готовий скористатися можливістю продовжити співпрацю ще на рік, а також готовий запропонувати Спаллетті новий контракт до літа 2025 року.

Наразі клуб впевнено крокує до зимового чемпіонства та нарощує відрив у таблиці. Також команда вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Спаллетті - тренер місяця у Серії А.

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