ПСЖ зацікавлений у трансфері Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб взимку

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду досі перебуває у сфері інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Парижани все ще зацікавлені в переході португальця взимку, але радник ПСЖ Луїш Кампуш стурбований можливим трансфером, оскільки хоче зробити склад команди молодшим.

Раніше Кріштіану Роналду під час інтерв'ю Пірсу Моргану зробив низку гучних заяв, після яких з'явилися чутки про бажання англійського клубу припинити співпрацю із португальцем.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від негайного розірвання контракту з Роналду.