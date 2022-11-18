Манчестер Юнайтед відмовився від негайного розірвання контракту з Роналду

Джерело - The Telegraph.
Манчестер Юнайтед вивчає можливості припинення співпраці з нападником Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє The Telegraph.
Клуб відмовився від негайного розірвання угоди. У Юнайтед сподіваються знайти рішення, яке не пов’язане з потворним, затяжним або надмірно дорогим процесом, який може закінчитися в суді, оскільки гравець розуміє, що хоче піти.
Манчестер Юнайтед не готовий платити Роналду компенсацію та сподівається, що ситуація незабаром вирішиться.
Також клуб з Манчестера прагне виявити повагу до Португалії та не хоче, щоб ситуація перетворилася на цирк під час чемпіонату світу.
Нагадаємо, керівництво Манчестер Юнайтед підтримало Тен Гага у конфлікті з Роналду.