Захисник Інтернасьйоналя Вітао не хоче повертатися з оренди в Шахтар.

Про це заявив сам гравець.

"Це ні для кого не секрет - я хочу лишитися в Інтернасьйоналі. Багато визначив для себе з моменту переходу сюди. Дуже щасливий тут, як і моя сім’я.

Але все залежить не тільки від мене, це складно. Хочу продовжувати виконувати свою роботу. Сподіваюся, перемовини пройдуть максимально гладко. Це не так просто.

Якщо вдасться лишитися, буду дуже пишатися цією можливістю. Якщо трапиться навпаки - піду з високо піднятою головою, маючи на увазі, що залишив усе найкраще", - сказав Вітао.