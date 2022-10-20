Головне
Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ
Вчора 16:33 534
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Сьогодні 18:40 131
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Сьогодні 18:09 122
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Сьогодні 18:06 126
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 12:44 2370
Ф'юрі оголосив бій проти Чісори
Сьогодні 12:36 432
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 11:50 9487 4
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 11:45 2504
Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби
Сьогодні 11:35 262
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:08 3535
Прямі трансляції

Вітао: Ні для кого не секрет - хочу лишитися в Інтернасьйоналі

Сьогодні 19:10 251 0
Вітао: Ні для кого не секрет - хочу лишитися в Інтернасьйоналі
#Вітао, #Шахтар

Джерело - GZH.

Захисник Інтернасьйоналя Вітао не хоче повертатися з оренди в Шахтар.

Про це заявив сам гравець.

"Це ні для кого не секрет - я хочу лишитися в Інтернасьйоналі. Багато визначив для себе з моменту переходу сюди. Дуже щасливий тут, як і моя сім’я.

Але все залежить не тільки від мене, це складно. Хочу продовжувати виконувати свою роботу. Сподіваюся, перемовини пройдуть максимально гладко. Це не так просто.

Якщо вдасться лишитися, буду дуже пишатися цією можливістю. Якщо трапиться навпаки - піду з високо піднятою головою, маючи на увазі, що залишив усе найкраще", - сказав Вітао.

Була інформація, що Шахтарю не сподобалося, як Інтернасьйонал вів переговори по Вітао - це може завадити повноцінному трансферу. Бразильський клуб хоче запропонувати 2,5 млн євро за футболіста.

Вітао у складі Інтернасьойналя забив 1 гол у 32 матчах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО 5333
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО 5650
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 9487 4
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2504
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3535
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО 5700
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19084
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222611 3
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42142
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28825 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11193 3
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61179