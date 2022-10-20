Джерело - GZH.
Захисник Інтернасьйоналя Вітао не хоче повертатися з оренди в Шахтар.
Про це заявив сам гравець.
"Це ні для кого не секрет - я хочу лишитися в Інтернасьйоналі. Багато визначив для себе з моменту переходу сюди. Дуже щасливий тут, як і моя сім’я.
Але все залежить не тільки від мене, це складно. Хочу продовжувати виконувати свою роботу. Сподіваюся, перемовини пройдуть максимально гладко. Це не так просто.
Якщо вдасться лишитися, буду дуже пишатися цією можливістю. Якщо трапиться навпаки - піду з високо піднятою головою, маючи на увазі, що залишив усе найкраще", - сказав Вітао.
Була інформація, що Шахтарю не сподобалося, як Інтернасьйонал вів переговори по Вітао - це може завадити повноцінному трансферу. Бразильський клуб хоче запропонувати 2,5 млн євро за футболіста.
Вітао у складі Інтернасьойналя забив 1 гол у 32 матчах.