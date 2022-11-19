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Ювентус викупить контракт Кіна

Сьогодні 10:11 261 0
Форвард стане гравцем Ювентуса
Ювентус викупить контракт Кіна
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мойзе Кін

Джерело - Чемпіон.

Ювентус викупить контракт молодого форварда Мойзе Кіна у Евертона влітку 2023 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після закінчення сезону туринці готові заплатити за 22-річного гравця 30 млн євро. При цьому агент гравця Рафаел Пімента упевнений, що його клієнт стане важливою ланкою Юве на багато років.

Нагадаємо, нападник виступає за клуб на правах оренди другий сезон поспіль. У 13 матчах поточної Серії А на рахунку Кіна 4 голи.

Нагадаємо, ПСЖ та Ювентус зацікавлені у трансфері півзахисника Ліверпуля.

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