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ПСЖ та Ювентус зацікавлені у трансфері півзахисника Ліверпуля

Сьогодні 15:55 304 0
Набі Кейта влітку може змінити клуб
ПСЖ та Ювентус зацікавлені у трансфері півзахисника Ліверпуля
#Кейта, #Ліверпуль, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

ПСЖ та Ювентус розглядають варіант із запрошенням півзахисника Ліверпуля Набі Кейта. Обидва клуби хочуть підписати футболіста наступного літа на правах вільного агента.

Про це повідомляє Goal.com.

Крім ПСЖ та Ювентуса, у послугах Кейта також зацікавлена ​​низка клубів із німецької Бундесліги, де Набі раніше виступав у складі РБ Лейпцигу до переходу у Ліверпуль.

Наприкінці сезону у Кейта закінчується контракт із мерсисайдським клубом. Команда Юргена Клоппа хотіла б зберегти хавбека, але сам футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу, тож готовий піти вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля.

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