ПСЖ та Ювентус зацікавлені у трансфері півзахисника Ліверпуля

Набі Кейта влітку може змінити клуб

ПСЖ та Ювентус розглядають варіант із запрошенням півзахисника Ліверпуля Набі Кейта. Обидва клуби хочуть підписати футболіста наступного літа на правах вільного агента.

Про це повідомляє Goal.com.

Крім ПСЖ та Ювентуса, у послугах Кейта також зацікавлена ​​низка клубів із німецької Бундесліги, де Набі раніше виступав у складі РБ Лейпцигу до переходу у Ліверпуль.

Наприкінці сезону у Кейта закінчується контракт із мерсисайдським клубом. Команда Юргена Клоппа хотіла б зберегти хавбека, але сам футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу, тож готовий піти вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля.