ПСЖ та Ювентус зацікавлені у трансфері півзахисника Ліверпуля

Джерело - sport.ua.
ПСЖ та Ювентус розглядають варіант із запрошенням півзахисника Ліверпуля Набі Кейта. Обидва клуби хочуть підписати футболіста наступного літа на правах вільного агента.
Про це повідомляє Goal.com.
Крім ПСЖ та Ювентуса, у послугах Кейта також зацікавлена низка клубів із німецької Бундесліги, де Набі раніше виступав у складі РБ Лейпцигу до переходу у Ліверпуль.
Наприкінці сезону у Кейта закінчується контракт із мерсисайдським клубом. Команда Юргена Клоппа хотіла б зберегти хавбека, але сам футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу, тож готовий піти вільним агентом.
Раніше повідомлялося, що Боруссія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля.