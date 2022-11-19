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Роналду: Для мене неприйнятно, щоб тренер випускав мене на 3 хвилини

Сьогодні 10:55 168 0
Кріштіану Роналду прокоментував скандальний матч з Тоттенгемом
Роналду: Для мене неприйнятно, щоб тренер випускав мене на 3 хвилини
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - football24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пояснив, чому відмовився виходити на заміну у матчі проти Тоттенгема, а потім взагалі сховався у підтрибунці.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Для мене неприйнятно, щоб тренер випускав мене на 3 хвилини матчу. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді. Гаразд, ви не ставите мене проти Манчестер Сіті (3:6) через повагу до моєї кар'єри, але потім ви хочете поставити мене на 3 хвилини проти Тоттенгема (2:0). Це не має сенсу…

Думаю, він (Тен Гаг) зробив це навмисно, тому що, наприклад, у збірній чи інших клубах, якщо тренер захоче поставити мене на 5 хвилин у разі травми чи великої потреби, то я допоможу. Але у цій ситуації я відчував себе спровокованим. Не лише ця гра, а й попередні.

А потім вони відсторонюють мене на три дні. Вважаю, це вже було занадто. Мені було шкода, що... Пам'ятаю, я приїхав додому, і Кріштіану-молодший спитав мене: "Татку, ти не їдеш на гру?". Я відповів: "Ні, бо мене усунули на три дні". Він такий: "Як вони можуть карати тебе і не давати грати, якщо ти найкращий гравець світу?". Я сказав: "Так, я не гратиму через свою поведінку". А він подивився на мене і сказав: "Мій татко неправильно поводиться? Що?!" – розповів Роналду.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від негайного розірвання контракту з Роналду.

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