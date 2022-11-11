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Клопп отримав один матч дискваліфікації

Сьогодні 21:14 94 0
Юрген Клопп пропустить один матч в АПЛ
Клопп отримав один матч дискваліфікації
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - footboom.com.

Головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа дискваліфіковано на один матч за підсумками зустрічі з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Німецький фахівець отримав червону картку за вигуки на адресу бокового судді матчу 11 туру АПЛ (1:0). Після гри Клопп визнав, що його поведінка була неналежною.

Тиждень тому Футбольна асоціація Англії оштрафувала Клоппа на 30 тис фунтів. Але зараз досягла дискваліфікації фахівця на один матч. Тренер, таким чином, не зможе керувати Ліверпулем з лави у матчі із Саутгемптоном, який відбудеться у суботу 11 листопада.

Нагадаємо, Клопп оцінив жеребкування Ліги чемпіонів.

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