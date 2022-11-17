Руслан Маліновський може залишитися у Серії А

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив Мілан.

Про це повідомляє Milanlive.it.

Чинні чемпіони хочуть вже взимку підсилити свій склад та підписати одразу двох футболістів Аталанти – Руслана Маліновського та Луїса Мурієля.

Відзначимо, що Маліновський все частіше залишається на лаві запасних Аталанти, хоча у минулому сезоні був одним із лідерів команди. У поточному чемпіонаті Маліновський провів лише 540 хв за Аталанту, відзначився голом та оформив 2 асисти.

Раніше українцем цікавився Марсель, Інтер та Рома.