Джерело - sport24.ua.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив Мілан.
Про це повідомляє Milanlive.it.
Чинні чемпіони хочуть вже взимку підсилити свій склад та підписати одразу двох футболістів Аталанти – Руслана Маліновського та Луїса Мурієля.
Відзначимо, що Маліновський все частіше залишається на лаві запасних Аталанти, хоча у минулому сезоні був одним із лідерів команди. У поточному чемпіонаті Маліновський провів лише 540 хв за Аталанту, відзначився голом та оформив 2 асисти.
Раніше українцем цікавився Марсель, Інтер та Рома.