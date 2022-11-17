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Маліновський зацікавив Мілан

Сьогодні 15:38 472 0
Руслан Маліновський може залишитися у Серії А
Маліновський зацікавив Мілан
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport24.ua.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив Мілан.

Про це повідомляє Milanlive.it.

Чинні чемпіони хочуть вже взимку підсилити свій склад та підписати одразу двох футболістів Аталанти – Руслана Маліновського та Луїса Мурієля.

Відзначимо, що Маліновський все частіше залишається на лаві запасних Аталанти, хоча у минулому сезоні був одним із лідерів команди. У поточному чемпіонаті Маліновський провів лише 540 хв за Аталанту, відзначився голом та оформив 2 асисти.

Раніше  українцем цікавився Марсель, Інтер та Рома.

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