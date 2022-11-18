Алкоголь продаватимуть у VIP-зонах стадіонів ЧС-2022

На іншій території стадіонів заборонили продавати алкоголь

Джерело - Reuters.

Протягом ЧС-2022 у Катарі алкоголь на стадіонах можна буде придбати лише власникам VIP-квитків.

Про це повідомляє Reuters.

На сайті ФІФА квитки у VIP-зону рекламують як змогу купити алкоголь серед широкого вибору пива, шампанського, відібраних сомельє вин та спиртних напоїв преміумкласу.

При цьому на іншій території стадіонів заборонили продавати алкоголь. Можна буде придбати безалкогольне пиво за 8,25 доларів за пів літри.

Нагадаємо, Budweiser відреагував на заборону пива на матчах ЧС-2022.