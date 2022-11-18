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ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі

Сьогодні 15:38 172 0
ФІФА оголосила про заборону продажу алкогольного пива на стадіонах ЧС у Катарі
ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно оголосила про заборону продажу пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Після обговорення між владою Катару та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників, інших місцях відпочинку фанатів та ліцензованих закладах, прибравши точки продажу пива з периметра стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Це не вплине на продаж безалкогольного пива, яке, як і раніше, буде доступне на всіх стадіонах чемпіонату світу в Катарі. Влада приймаючої країни та ФІФА й надалі піклуватиметься про те, щоб стадіони та прилеглі території забезпечували шанобливе та приємне проведення часу для всіх вболівальників", — йдеться в повідомленні.

Чемпіонат світу в Катарі розпочнеться 20 листопада.

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