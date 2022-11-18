Арсенал оголосив про призначення спортивного директора

Арсенал оголосив про призначення першого в історії клубу спортивного директора.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

"Каноніри" на цю посаду призначили Еду Гаспара, який раніше був технічним директором.

"Я радий отримати цю нову роль, яку я бачу як еволюцію та консолідацію того, як ми працюю. Ми робимо хороші успіхи у всіх сферах наших чоловіків, жінок та академії, і ми всі схвильовані тим, чого можна досягти.

Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути важку роботу стільки людей і допомогти всім нам рости разом і досягати більшого успіху, і я вдячний клубу за довіру, яку я маю. Ми рухаємося вперед разом", - заявив Гаспар.