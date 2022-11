Вчора, 12 листопада, Арсенал здобув перемогу над Вулвергемптоном в 16-му турі АПЛ (2:0).

Про це повідомляє ESPN.

Ця перемога стала для "канонірів" вже 12-ю в поточному чемпіонаті.

Загалом у Арсеналу 37 очок після перших 14 матчів, що є найкращим стартом в історії команди.

Arsenal have made their best start to a league season in the club's 135-year history 🤯 pic.twitter.com/l8MhaYK4Zu