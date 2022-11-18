Роналду: Уболівальники Манчестер Юнайтед завжди будуть на моєму боці

Уболівальники Манчестер Юнайтед завжди будуть підтримувати Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам португальський футболіст.

"Для мене дуже і дуже важко сказати, що я більше не повернусь у Манчестер Юнайтед. Подивимось що буде далі. Але, як я вже казав, вважаю, що уболівальники завжди будуть на моєму боці. Вони завжди будуть в моєму серці. Я сподіваюсь, що вони ніколи не забудуть те, що я роблю і продовжуватиму робити. Не тільки в минулому, але й у сьогоденні.

Манчестер завжди буде на моєму боці, фанати завжди будуть на моєму боці. Не має значення, що станеться далі. І я ціную любов яку вони весь час дарують мені, навіть коли я не граю. Навіть якщо вони критикують мене, вони завжди будуть у моєму серці. Тож дякую вам за підтримку. Сподіваюся, скоро побачимось", - сказав Роналду.