Роналду: Сульшер - найкраща людина, на його місце мав прийти ТОП-тренер

Форвард Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Кріштіану Роналду не був задоволеним роботою Ральфа Рангніка у МЮ.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, ми мали називати Рангніка босом, тому що він прийняв цю роботу, незважаючи на все. Усіх, хто мене тренував протягом кар'єри, я називав босами, бо я повинен був так робити. Та глибоко в середині я ніколи не вважав Рангніка босом. Були моменти, в яких я абсолютно х ним не погоджувався. Ні Рангнік, ні його тренерський штаб не знали історію клубу, не знали його зсередини. Мене це здивувало", - говорить 37-річний ветеран.

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Якщо ви звільняєте Сульшера, то повинні на його місце брати топ-тренера, а не спортивного директора. Оле дуже добре працював, йому просто потрібно було більше часу.

Уле був найкращою людиною. Він в моєму серці. Важко взяти на себе таку роль після сера Алекса Фергюсона, але він впорався з цією роботою, на це потрібно набагато більше часу. Не сумніваюся, що він буде класним тренером згодом. Для нього це був крутий досвід", - відзначив Роналду.