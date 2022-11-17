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Роналду: Манчестер Юнайтед зупинився у часі, вони зараз позаду Реала та Ювентуса

Сьогодні 10:12 217 0
Кріштіану Роналду розкритикував роботу клубу.
Роналду: Манчестер Юнайтед зупинився у часі, вони зараз позаду Реала та Ювентуса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед не демонструє прогресу в умовах підготовки футболістів.

Про це розповів нападник МЮ Кріштіану Роналду.

"Якщо чесно, коли я підписував контракт з МЮ, то думав, що все змінилося, тому що пройшло 13 років. Я був у Реалі девʼять років та три – в Ювентусі. І коли я приїхав, то вважав, що все буде не так. Технології, інфраструктура й усе інше. Але я неприємно здивувався – усе, що я побачив, було таким, як і раніше.

І Манчестер був такий самий у той момент. Сульшера звільнили, Керрік очолив команду на два матчі. Все відбувалося швидко, це дуже здивувало. Така нестабільність у клубі.

Вони зупинилися в часі, я не очікував цього, був здивований. Думав, якщо вони придбали у той рік Санчо, Варана та мене, то справи підуть так, як мають іти в Манчестері. Алекс Фергюсон залишив велику порожнечу в клубі. І не лише він. Різницю також робив президент Девід Гілл, це теж дуже хороша людина. І структура довкола сера Алекса була також дуже важливою.

Тож я знав, що МЮ вже не такий. Але не думав, що різниця буде настільки суттєвою.

На мою думку, прогрес дорівнював нулю. Якщо порівнювати з Реалом та навіть з Ювентусом – вони слідують за усім світом. Тож технології, особливо щодо тренувань, харчування та умов, щоб їсти правильно та відновлюватися краще, ніж раніше – здивували мене. МЮ зараз позаду цих клубів.

Клуб такого масштабу повинен бути на верхівці. На жаль, це не так. Вони не на цьому рівні", – відзначив Роналду.

Нагадаємо, Фергюсон переконав Роналду не переходити в Манчестер Сіті.

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