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Борусія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля

Вчора 22:55 205 0
Наступного літа може відбутися обмін півзахисниками між дортмундською Борусісєю та Ліверпулем.
Борусія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля
Фото - gettyimages
#Беллінгем, #Кейта, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем може перейти у Ліверпуль, а "джмелі" на його місце розглядають Набі Кейта.

Про це повдіомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Якщо зірку "джмелів" оцінюють у понад 100 млн євро, то хавбека Ліверпуля можна забрати безплатно. Його контракт завершується наступного літа, а сторони поки навіть не починали переговорів щодо продовження. Кейта не впевнений у своїх перспективах і може піти у клуб, де матиме статус ключового гравця.

Нагадаємо, 4 роки тому Ліверпуль придбав гвінейця у РБ Лейпциг за 60 млн євро. Втім, постійні травми не дають 27-річному хавбеку показувати свій максимум за "червоних" – з початку сезону він награв жалюгідні 5 хвилин.

Нагадаємо, Реал має намір підписати влітку Беллінгема.

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