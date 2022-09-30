Борусія Д може підписати проблемного хавбека Ліверпуля

Наступного літа може відбутися обмін півзахисниками між дортмундською Борусісєю та Ліверпулем.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем може перейти у Ліверпуль, а "джмелі" на його місце розглядають Набі Кейта.

Про це повдіомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Якщо зірку "джмелів" оцінюють у понад 100 млн євро, то хавбека Ліверпуля можна забрати безплатно. Його контракт завершується наступного літа, а сторони поки навіть не починали переговорів щодо продовження. Кейта не впевнений у своїх перспективах і може піти у клуб, де матиме статус ключового гравця.

Нагадаємо, 4 роки тому Ліверпуль придбав гвінейця у РБ Лейпциг за 60 млн євро. Втім, постійні травми не дають 27-річному хавбеку показувати свій максимум за "червоних" – з початку сезону він награв жалюгідні 5 хвилин.

Нагадаємо, Реал має намір підписати влітку Беллінгема.