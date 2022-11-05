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Спаллетті - тренер місяця у Серії А

Сьогодні 11:25 143 0
Визначився тренер місяця у Серії А
Спаллетті - тренер місяця у Серії А
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Спалетті

Джерело - legaseriea.it.

Головного тренера Наполі Лучано Спаллетті визнано найкращим тренером жовтня в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Неаполітанці, під орудою 63-річного уродженця Чертальдо, провели у жовтні в італійському чемпіонаті п'ять матчів і здобули у них перемоги із загальним рахунком 15:4. Команда Спаллетті лідирує у таблиці Серії А із 32 очками.

Раніше Лучано Спаллетті визнавався найкращим тренером Серії А у лютому 2022 та вересні 2021 року.

Нагадаємо, Наполі перервав рекордну серію з 13 перемог поспіль.

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