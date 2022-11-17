Барселона збирається скоротити бюджет

Витрати зменшать на 15 млн євро

Барселона у найближчі 3 роки планує скоротити бюджет.

Про це повідомляє RAC1

Витрати буде зменшено на 15 мільйонів євро.

Складна економічна ситуація в клубі змушує його застосовувати плани економії практично у всіх сферах, і більшість зусиль буде зосереджено на скороченні фонду заробітної плати команд.

Метою є поступове скорочення бюджетів на баскетбол, гандбол, міні-футбол, хокей та інші види спорту.

Зміни стосуватимуться не лише зарплат, вони застосовуватимуться практично у всіх сферах діяльності клубу, особливо у подорожах та транспорті. Мета полягає в тому, щоб вжити крайніх заходів для відновлення економіки клубу.

Раніше Левандовський отримав тривалу дискваліфікацію.