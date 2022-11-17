Барселона збирається скоротити бюджет

Джерело - sport.ua.
Барселона у найближчі 3 роки планує скоротити бюджет.
Про це повідомляє RAC1
Витрати буде зменшено на 15 мільйонів євро.
Складна економічна ситуація в клубі змушує його застосовувати плани економії практично у всіх сферах, і більшість зусиль буде зосереджено на скороченні фонду заробітної плати команд.
Метою є поступове скорочення бюджетів на баскетбол, гандбол, міні-футбол, хокей та інші види спорту.
Зміни стосуватимуться не лише зарплат, вони застосовуватимуться практично у всіх сферах діяльності клубу, особливо у подорожах та транспорті. Мета полягає в тому, щоб вжити крайніх заходів для відновлення економіки клубу.
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