Роналду: Глейзери не турбуються про Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед не турбується спортивними успіхами команди.

Про це заявив нападник манкуніанців Кріштіану Роналду.

"Глейзери не турбуються про МЮ. Я маю на увазі професійне управління спортивною командою. Усі знають, що МЮ - маркетинговий клуб, який отримує гроші саме з маркетингу. Я вважаю, що їм байдуже на спортивні аспекти".

"Вболівальники завжди праві, вони повинні знати правду. Знати, що гравці хочуть усього найкращого для клубу. Я цього теж хочу, тому й повернувся в МЮ. Саме тому я люблю цю команду. Але є речі всередині клубу, яке не допомагають досягти того рівня, на якому знаходяться Манчестер Сіті, Ліверпуль та тепер навіть Арсенал", - сказав Кріштіану.