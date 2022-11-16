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Роналду: Глейзери не турбуються про Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:34 96 0
Роналду: Глейзери не турбуються про Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед не турбується спортивними успіхами команди.

Про це заявив нападник манкуніанців Кріштіану Роналду.

"Глейзери не турбуються про МЮ. Я маю на увазі професійне управління спортивною командою. Усі знають, що МЮ - маркетинговий клуб, який отримує гроші саме з маркетингу. Я вважаю, що їм байдуже на спортивні аспекти".

"Вболівальники завжди праві, вони повинні знати правду. Знати, що гравці хочуть усього найкращого для клубу. Я цього теж хочу, тому й повернувся в МЮ. Саме тому я люблю цю команду. Але є речі всередині клубу, яке не допомагають досягти того рівня, на якому знаходяться Манчестер Сіті, Ліверпуль та тепер навіть Арсенал", - сказав Кріштіану.

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