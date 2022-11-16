Манчестер Юнайтед знайшов зіркову заміну Роналду

Манчестер Юнайтед готовий витратити 150 млн фунтів на нового форварда

Скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду з різкою критикою на адресу Манчестер Юнайтед поставило хрест на майбутньому португальця у складі "Червоних дияволів".

Про це повідомляє Mirror.

Клуб налаштований прискорити прощання з португальцем, а Ерік Тен Гаг вже знайшов заміну скандальному форварду і хоче бачити на його місці Кіліана Мбаппе.

Раніше МЮ планував здійснити гучний трансфер влітку, але останні заяви 37-річного Кріштіану змушують "червоних дияволів" діяти швидше. Манкуніанці вже у січні готові викласти за Мбаппе 150 мільйонів фунтів, а самому французу пропонують зарплатню 500 тисяч фунтів на тиждень.

На думку Ман Юнайтед, це переконає Мбаппе обрати саме "червоних дияволів", щоб зробити наступний крок у кар'єрі. Альтернативою є нігерієць Віктор Осімхен із Наполі, однак МЮ налаштований докласти усіх зусиль, щоб привезти на Олд Траффорд саме форварда збірної Франції.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.