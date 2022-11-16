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Азар готовий покинути Реал

Сьогодні 12:52 256 0
Еден Азар прокоментував своє майбутнє у Реалі
Азар готовий покинути Реал
#Азар, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Реала Еден Азар влітку може покинути іспанський клуб.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Marca.

"Коли я не граю, мені важко, а якщо граю, то, звичайно, футбол приносить мені задоволення. Футбол — це моє життя, і я просто хочу грати. На чемпіонаті світу я повинен довести всім, що можу грати у футбол. Люди сумніваються у тому, що я досі можу це робити.

Я розумію, що люди в мені сумніваються. Це нормально. Я гравець, який не грав багато матчів протягом трьох років. Я можу це зрозуміти. Я повинен показати, що коли граю, я роблю це добре.

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У січні я навряд чи піду, тому що в мене сім'я і мені подобається місто. Але влітку можливо, що я поїду. У мене є ще один рік за контрактом, і це рішення клубу. Якщо мені скажуть: "Еден, дякуємо за чотири роки, але ти повинен піти", я буду змушений прийняти це, тому що це нормально. Але я хотів би більше грати, більше показувати, що я можу грати, що я хороший гравець", - відзначив Азар.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл готує трансфер Азара.

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