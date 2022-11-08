Ньюкасл готує трансфер Азара

Азар може повернутися в АПЛ

Півзахисник Реала Еден Азар став пріоритетною метою керівництва Ньюкасла на січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє El Nacional.

"Сороки" готові придбати 31-річного бельгійця за 20 млн євро.

Водночас Азар, у якого не залагодилася кар'єра в Іспанії, готовий повернутися до Англійської Прем'єр-ліги. До переходу в Реал Еден виступав за Челсі.

Півзахисник приєднався до Реала у 2019 році. Його трансфер коштував мадридцям 115 млн євро. За "вершкових" Азар провів 72 матчі, забив сім м'ячів та зробив 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Азар обдумує відхід з Реала.