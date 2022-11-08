Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:02 245
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:24 89
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 192
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Сьогодні 14:12 263
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251798
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8890
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 377
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 1017
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 398
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17854
Прямі трансляції

Ньюкасл готує трансфер Азара

Сьогодні 14:28 270 0
Азар може повернутися в АПЛ
Ньюкасл готує трансфер Азара
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Еден Азар

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Реала Еден Азар став пріоритетною метою керівництва Ньюкасла на січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє El Nacional.

"Сороки" готові придбати 31-річного бельгійця за 20 млн євро.

Водночас Азар, у якого не залагодилася кар'єра в Іспанії, готовий повернутися до Англійської Прем'єр-ліги. До переходу в Реал Еден виступав за Челсі.

Півзахисник приєднався до Реала у 2019 році. Його трансфер коштував мадридцям 115 млн євро. За "вершкових" Азар провів 72 матчі, забив сім м'ячів та зробив 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Азар обдумує відхід з Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 2998 1
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3321
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17854
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251798
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш 1149
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8890
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13807
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19324
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 36639
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54447
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9732
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57123 1