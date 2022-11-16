Шевченко розірвав зв'язок із Абрамовичем

Андрій Шевченко звільнився з компанії російського олігарха

Екснаставник збірної України з футболу Андрій Шевченко розірвав контракт із компанією, яка належить Роману Абрамовичу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Шевченко досі перебував серед засновників фірми MC Peat & Co, яка також належить ексвласнику Челсі Роману Абрамовичу. Але, згідно з даними реєстрів Великій Британії, які є у вільному доступі, Шевченко звільнився з вищезазначеної компанії нещодавно, а саме 14 листопада.

MC Peat & Co була створена у 2011 році. Українець був у реєстрі у статусі резидента Великобританії. У 2015-му було засновано ще одну компанію – The Regeneration Group. Шевченко був її акціонером.

Раніше американські журналісти знайшли у Шевченка спільний із росіянином Абрамовичем багаторічний бізнес.