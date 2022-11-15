Американські журналісти знайшли у Шевченка спільний із росіянином Абрамовичем багаторічний бізнес

Андрій Шевченко продовжує входить до засновників і керівників компанії MC Peat & Co, яка фінансувалася російським підсанкційним олігархом Романом Адбрамовичем, а також багато років обслуговувала його інтереси.

Про це повідомляє Bloomberg.

Bloomberg констатує, що британська бізнес-імперія Романа Абрамовича сягала далеко за межі футбольного клубу Челсі.

"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але із уславленим ім'ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала у ролі посередника в кількох угодах, у ході яких гроші Абрамовича вливались у невеликі британські фірми, та працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, які підтримував російський мільярдер", - пише видання.

Фірму Peat & Co створили у 2011 році. До складу її засновників увійшли український ексфутболіст Андрій Шевченко і Чарлі Піт - син колишнього особистого секретаря принца Чарльза Майкла Піта. Піт-старший в цей самий час увійшов до ради директорів сталеливарного гіганта Абрамовича Evraz Plc.

Peat & Co., вказує Bloomberg, організувала інвестиції Абрамовича в оксфордський стартап з виробництва екологічно чистої енергії, у бізнес гербіцидних засобів та в компанію, що переводила дизельні автомобілі на природний газ.

Колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко разом із ще одним діловим партнером Абрамовича Євгенієм Швідлером стали директорами Peat & Co. з перших днів її існування, підкреслює видання.

"Згідно з документами компанії, Швідлер обіймав цю посаду близько року, а Шевченко досі залишається на своїй посаді", - уточнює Bloomberg.

Американські журналісти додають, що кредити на організацію Peat & Co., надавала російська гірничодобувна компанія Highland Gold Mining Ltd, яка фінансувалась Абрамовичем.

"У жовтні 2012 року компанія Highland Gold призначила Peat & Co. своїм брокером. У тому ж році компанія AFC Energy, розробник лужних паливних елементів, також призначила Peat & Co. брокером. Фірма допомогла їй залучити майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів) від інвестиційної компанії, що належить Абрамовичу", - йдеться в статті-розслідуванні.

Окрім цього є ще одна компанія, яка пов’язувала Абрамовича та Шевченко - The Regeneration Group.

"Зв'язки Абрамовича знову спливли на поверхню. Шевченко став акціонером, а Метлін, керуючий інвестиційно-консалтинговою компанією Concord Management LLC, став виконавчим директором (The Regeneration Group, - ред). Ще один керівник, який раніше працював у сімейному офісі Абрамовича, одержав роботу консультантом у фірмі", - зазначає Bloomberg.

За даними з британських реєстрів, Андрій Шевченко й донині залишається у структурі Peat & Co. Директорує він у статусі резидента Великобританії. Такий статус зобов’язує особу щонайменше 183 дні податкового року залишатися в країні, що надала резидентство.

Раніше Шевченко стане членом НОК України.